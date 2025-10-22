В Дагестане построят 43 новых медицинских объекта

В Дагестане в 2025 году установят 43 быстровозводимых конструкций медицинских объектов — 20 врачебных амбулаторий и 23 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В регионе также планируют построить одно приемное отделения городской больницы и трех женских консультаций. Кроме того, проект предусматривает капитальный ремонт 76 объектов: семи отделений стационаров, девяти поликлиник, 13 участковых больниц, 11 врачебных амбулаторий и 36 ФАПов.

«Работы по большинству объектов находятся на стадии завершения. Однако по некоторым объектам требуется активизация работ по монтажу конструкций и установки оборудования», — говорится в сообщении правительства.

Константин Соловьев