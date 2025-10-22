«РСТИ» сносит гаражи улице Фучика для строительства школы рядом со своим ЖК

Во Фрунзенском районе началось освобождение гаражного кооператива «Гараж-1» на Фучика, 14. Работы проводит компания, входящая в холдинг «РСТИ», которая возводит ЖК неподалеку. На этой территории девелопер планирует построить школу и детский сад, сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подлежащий сносу гаражный кооператив на улице Фучика

Фото: Скриншот «Яндекс Карты» Подлежащий сносу гаражный кооператив на улице Фучика

Фото: Скриншот «Яндекс Карты»

Договоры аренды на участки расторгли еще в январе 2023 года, однако территорию продолжали использовать незаконно, установила проведенная 16 октября 2025 года проверка. Владельцев всех 760 гаражей заранее проинформировали о предстоящем освобождении участка с помощью уведомлений и официальных писем, уверяют в ККИ.

Сейчас специалисты вскрывают гаражи, описывают все оставленное внутри имущество и отправляют на склад временного хранения. После этого начнется демонтаж конструкций. Чтобы вернуть свои вещи, владельцы должны обратиться в Центр повышения эффективности использования государственного имущества (ЦПЭИГИ), говорится в сообщении.

Работы на территории проводит ООО «РСТИ на Фучика-1», учредителями которого, по данным Rusprofile, выступают председатель совета директоров холдинга «РСТИ» Олег Туркин и его заместитель Нина Абрамова. Сейчас компания строит жилой комплекс «Гарант» на Фучика, 12, по соседству от кооператива. Объект планируют сдать в 2029 году. На месте «Гаража-1» девелопер планирует возвести школу на 550 мест и детский сад на 110 мест.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории Красногвардейского района приступили к сносу гаражей для строительства ШМСД.

Артемий Чулков