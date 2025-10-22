Европарламент: Сербия не вступит в ЕС без санкций против России

Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, согласно которой процесс вступления Сербии в Евросоюз невозможен без присоединения Белграда к санкциям против России. Документ поддержали 457 парламентариев, 103 проголосовали против, 72 воздержались.

В документе сказано, что переговоры о вступлении в ЕС могут продолжаться только при условии полного согласования внешней и оборонной политики кандидата с общей европейской политикой.

Голосование по резолюции было приурочено к годовщине трагедии в сербском городе Нови-Сад. В 2024 году там произошло обрушение навеса на железнодорожном вокзале. Тогда погибли 16 человек. ЧП спровоцировало протесты по всей стране.

«Европейский парламент решительно осуждает продолжающуюся политическую поляризацию и государственные репрессии в Сербии, — сказано в заявлении ЕП. — Депутаты требуют проведения полного и прозрачного судебного разбирательства для привлечения виновных к ответственности».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе заявила, что Сербия не сможет вступить в ЕС, пока не докажет свою надежность. Президент Сербии Александр Вучич высказывал мнение, что Европа не уважает нейтралитет и желание других стран проводить самостоятельную политику.