Урсула фон дер Ляйен потребовала от Сербии ввести санкции против России

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия не сможет присоединиться к ЕС, пока не докажет свою надежность.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Florion Goga / Reuters Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Florion Goga / Reuters

«Я поздравляю вас с достижением 61% соответствия с нашей внешней политикой. Но нужно больше. Мы хотим рассчитывать на Сербию как “на надежного партнера”»,— заявила Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Белграде.

Председатель ЕК отметила, что вступление в ЕС — это возможность, особенно во времена мирового кризиса. Также госпожа фон дер Ляйен гарантировала безопасность сербским семьям зимой, объявив о подключении Сербии к энергетическому рынку ЕС. «У нас есть конкретные проекты в стадии реализации»,— сказала председатель.

В феврале сербский президент Александ Вучич заявил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела пакет санкций против России из-за Украинского конфликта. Несмотря на то, что Сербия находится на пути вступления в ЕС, господин Вучич поддерживает тесные отношения с Россией. Президент Сербии присутствовал в этом году на параде Победы в Москве.