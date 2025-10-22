Спрос на комплексную логистику в Екатеринбурге вырос почти на 50% за год

Спрос на комплексную логистику (3PL) в период с января по август 2025 года в Екатеринбурге вырос на 49%. Об этом сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе ГК «Деловые линии».

В компании «Скиф-Карго» добавили, что за первые 9 месяцев этого года число селлеров среди клиентов 3PL-услуг выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Спрос на комплексные услуги формируют поставщики сетевых магазинов, дилеры запчастей для машин и техники, дистрибьюторы климатического, отопительного, торгового, пищевого, насосного и промышленного оборудования»,— пояснили в ГК «Деловые линии».

3PL-услуги пользуются спросом у крупного многоканального бизнеса, которому необходимо получать все элементы логистики у одного дилера. В этом году услугами комплексной логистики активнее стали пользоваться поставщики товаров народного потребления, которые не требуют особого температурного режима.

Востребованность комплексных логистических услуг в Екатеринбурге объяснили высокой концентрацией бизнеса и развитой транспортной инфраструктурой. Уральский федеральный округ, по данным компании, занимает около 7% от общего объема российского рынка комплексной логистики.

Анна Капустина