Ставрополье готовится к наплыву туристов из Китая и арабских стран

Курорты Ставропольского края привлекают растущий поток туристов из Китая и арабских стран. Об этом на пресс-конференции в информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил министр туризма Андрей Толбатов.

По данным Андрея Толбатова, сейчас регион активно работает с четырьмя крупными туроператорами, включенными в реестр по безвизовой работе с Китаем и Ираном. В 2024 году Ставрополье посетили более 176 тысяч иностранных туристов, среди них было свыше 3,2 тыс. человек из Китая, что значительно превысило показатели предыдущих лет.

Власти региона проводят бизнес-миссии и планируют развивать туристическую инфраструктуру, включая навигацию на иностранных языках и повышение квалификации персонала с владением несколькими языками. Главная цель — привлечь не просто отдыхающих, а иностранных бизнесменов, которые смогут на Ставрополье реализовывать инвестиционные проекты.

Бальнеологические курорты края с их уникальными природно-климатическими ресурсами и крупнейшим в мире санаторно-курортным комплексом уже достигают загрузки в 80–90 процентов. Ожидается, что отмена визового режима с Китаем станет стимулом для дальнейшего роста турпотока, который в регионе считают резервом экономического развития и масштабирования инвестиционных возможностей.

Станислав Маслаков