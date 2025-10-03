Мундеп из Петербурга предложил разрешить тратить маткапитал на коляски и автокресла

Депутат МО Санкт-Петербурга поселок Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разрешить тратить средства материнского капитала на покупку колясок, кроваток и детских кресел для автомобилей. Он отправил обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова, пишет RT.

Господин Ветром отметил, что государственная программа за время действия показала свою востребованность и действенность для стимулирования рождения детей россиянами. С 2007 года расширилась не только сумма, но и номенклатура применения.

Петербургский мундеп добавил, что многие родители хотели бы иметь право тратить эти денежные средства на необходимые принадлежности для детей. На сегодняшний день на них не распространяется маткапитал.

«Эти меры помогут сделать шаг к деторождению многим молодым семьям, планирующим первого ребенка, но находящимся в сложных финансовых обстоятельствах»,— считает Михаил Ветров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что проект расширения спектра трат маткапитала прошел первое чтение в петербургском ЗакСе. Речь идет об оплате физкультурно-оздоровительных услуги для детей.

