Илон Маск назвал главу NASA «тупицей»

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал министра транспорта США и временно исполняющего обязанности главы NASA Шона Даффи. Миллиардер назвал министра «Шоном-тупицей» (Sean Dummy).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Daniel Cole / Reuters, Daniel Cole / File Photo / Reuters Илон Маск

«Должен ли человек, чья главная заслуга — лазание по деревьям, руководить американской космической программой?» — написал Илон Маск в X. Предприниматель намекнул на то, что чиновник был чемпионом мира в скоростном залезании на дерево. Миллиардер также заявил, что IQ министра меньше 100 баллов.

Накануне Шон Даффи заявил в интервью, что компания SpaceX Илона Маска, у которой есть контракт на $2,9 млрд на поставку лунного модуля для доставки астронавтов на поверхность Луны, отстает от графика. И это «может помешать усилиям NASA по возвращению людей на Луну раньше Китая на фоне новой космической гонки». «Поэтому я собираюсь открыть контракт для других компаний, чтобы они могли конкурировать со SpaceX,— сообщил врио главы NASA.— Они (SpaceX.— “Ъ”) делают замечательные вещи, но отстают от графика».

Евгений Хвостик