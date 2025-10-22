Федеральные трассы Перми перейдут под управление свердловского «Урауправтодора»

Федеральные дороги Пермского края, ранее курируемые «Упрдор Прикамье», перейдут под управление «Уралуправтодора» в Свердловской области. Это следует из приказа Министерства транспорта РФ от 15 октября, передает «Ъ-Прикамье». Все организационные мероприятия завершат к 1 сентября 2026 года.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документу, к «Уралуправтодору» также будут присоединены федеральные дорожные объекты Южного Урала и Приуралья. При этом «Упрдор Прикамье», ранее управлявшее трассами в Пермском крае, Республике Коми, Удмуртии и Кировской области, может быть расформировано. Местные дорожные сети перейдут под управление «Уралуправтодора», а дороги Удмуртии и Кировской области будут подведомственны ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Республике Татарстан. По словам источника «Ъ-Прикамья», знакомого с ситуацией, расформирование «Упрдор Прикамье» — часть масштабной реорганизации региональных структур Росавтодора по всей стране.

ФКУ «Уралуправтодор», по данным сайта rusprofile, зарегистрирован в 1995 году и специализируется на эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей в Свердловской, Тюменской, Курганской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. На 2023 год общая протяженность сети федеральных автомобильных дорог обслуживаемых компанией, составила 2,2 тысячи км. До 2017 года учреждение уже обслуживало федеральные автотрассы в Перми.

Полина Бабинцева