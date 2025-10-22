Федеральные трассы в Прикамье вернут свердловскому Росавтодору к осени 2026 года

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», федеральные дороги, курируемые «Упрдор Прикамье», перейдут под управление «Уралуправтодора» в Свердловской области. Об этом свидетельствует приказ Министерства транспорта РФ от 15 октября. Согласно документу, к «Уралуправтодору» также будут присоединены федеральные дорожные объекты Южного Урала и Приуралья. Проведение всех организационно-штатных мероприятий запланировано до 1 сентября 2026 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На прошлой неделе «Ъ-Прикамье» сообщал, что территориальное подразделение Росавтодора — ФКУ «Упрдор Прикамье» — может быть расформировано. Управление занимается содержанием федеральных трасс Пермского края, Республики Коми, Удмуртии и Кировской области. Местные дорожные сети перейдут под управление ФКУ «Уралуправтодор» Свердловской области, филиал которого ранее уже управлял федеральными автотрассами в Перми — до 2017 года. При этом федеральные дороги Удмуртии и Кировской области станут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Республике Татарстан. По словам источника, знакомого с ситуацией, расформирование «Упрдор Прикамье» является частью масштабной реорганизации региональных структур Росавтодора, проводимой по всей стране.