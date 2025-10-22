Госдума утвердила трехлетний бюджет с увеличением расходов на Ростовскую область

Государственная Дума приняла в первом чтении финансовый план страны на три года, в котором уточнены потребности Ростовской области. Проект предусматривает увеличение финансирования по важнейшим направлениям социальной сферы, образования и экологии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер российского парламента Виктория Абрамченко.

Так, на комплексное развитие сельских территорий региона в документе предусмотрено почти 2,5 млрд руб., что превышает показатели этого года на 1 млрд руб. На поддержку приоритетных направлений сельского хозяйства в 2026 году предусмотрено более 950 млн руб., что почти на 10% больше нынешнего объема финансирования. В 2027 году рост, по словам госпожи Абрамченко, составит уже 24%.

Средства на поддержку производителей зерновых культур выросли на 13,7% в сравнении с прошлым годом. Всего на эти цели региону планируют выделить 1,1 млрд руб. Увеличена также сумма субсидий на развитие картофелеводства и овощеводства — рост финансирования составит 13,4%. Поддержка малого агробизнеса также возрастет: на следующий год запланировано 184,6 млн руб., что на 67,7% больше текущего уровня. На поддержку кадрового потенциала агропромышленного комплекса в бюджете заложено более 66 млн рублей.

Кроме того, более 1 млрд рублей ежегодно предусмотрено на благоустройство территорий Ростовской области. На 14% увеличено софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС. Субсидия в 2026 году составит 268,8 млн рублей.

На развитие дорожной инфраструктуры в 2026 году планируется направить более 5 млрд руб., а в 2027–2028 годах — более 15,8 млрд рублей. Еще 158 млн руб. направят на обеспечение безопасного доступа к интернету и государственным сервисам в образовательных организациях.

На создание «умных» спортивных площадок в области выделят 150 млн руб. в 2026 году, что на 23% больше нынешнего уровня.

На модернизацию учреждений культуры в 2026 году расходы вырастут почти в 20 раз и составят более 240 млн руб., а в 2027 году — свыше 383 млн руб. Техническое оснащение музеев также получит финансирование, которое увеличится в 9 раз. В 3 раза возрастет также финансирование создания модельных муниципальных библиотек.

На преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей выделяется сумма, превышающая показатели 2025 года в 7 раз, то есть более 120 млн руб. В 2 раза, до 671,8 млн руб., вырастет финансирование адресного строительства школ в отдаленных населенных пунктах.

Ростовская область, кроме того, получит на сокращение загрязненных сточных вод более 9 млрд рублей в 2027 и 2028 годах. В 4 раза, как следует из сообщения Виктории Абрамченко, будут увеличены расходы на меры пожарной безопасности и тушение лесных пожаров.

Регион также вошел в число регионов, получивших средства на создание научно-производственных центров для развития беспилотных авиационных систем. Это 663 млн руб. в 2026 году. Область также вошла в список получателей субсидии на создание школ креативных индустрий — 32,9 млн руб. в 2026 году.

Константин Соловьев