Роскомнадзор взял ответственность за блокировку мессенджеров на юге России

Роскомнадзор начал «частичное ограничение» работы мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в РФ) в России. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ведомстве ограничения связали с необходимостью противодействия преступникам, которые, по данным правоохранителей и многочисленным обращениям граждан, активно используют мессенджеры для обмана и вымогательства денег. В частности, сбои и ограничения фиксируются в южных регионах страны, включая Ростов-на-Дону, Ставропольский край, Сочи и Адыгею, а также на Урале.

Роскомнадзор заверил, что предпринимаемые меры являются частичными и направлены на обеспечение безопасности пользователей. Сбои в функционировании начались 21 октября и продолжаются до настоящего времени. При этом операторы связи утверждают, что причины ограничений не связаны с их деятельностью.

Наталья Белоштейн