В Петербурге супругов обвиняют в хищении 6,5 млн рублей под видом брокерских услуг

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по делу в отношении супружеской пары, которую обвиняют в хищении более 6,5 млн рублей под видом организации торгов. Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе ведомства.

Перед судом предстанут 30-летний уроженец Карачаево-Черкесской Республики и его жена, 32-летняя уроженка Оренбургской области. На них заведено дело по статье о мошенничестве путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, для реализации преступной схемы фигуранты создали ООО «НР Плюс». Они предлагали обучение торгам на международном валютном рынке и их проведение. Обвиняемые убеждали клиентов, что те прошли обучение успешно, и им пора пополнить брокерский счет.

После этого супруги проводили искусственные торги, счета обнулялись, а деньги граждан переводились на подконтрольные обвиняемым криптокошельки. С января 2021 года по март 2022 года жертвами фигурантов стали семь человек, считают в прокуратуре.

Артемий Чулков