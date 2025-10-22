На Дону средний размер потребкредита уменьшился на 8%

В сентябре 2025 года в Ростовской области средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 146,9 тыс. руб., что на 8,5% меньше в сравнении с августовским показателем, когда он был равен 160,5 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В России в сентябре 2025 года средний размер потребкредитов составил 181 тыс. руб., что на 12,9% меньше, чем в августе того же года (207,8 тыс. руб.). В то же время в сентябре 2025 года в сравнении с тем же периодом прошлого года, средний чек потребкредита вырос на 17,9% и достиг 153,6 тыс. руб.

Наибольший средний размер выданных потребкредитов в регионах в сентябре 2025 года был отмечен в Москве — 352,5 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 276,4 тыс. руб. и в Московской области — 251,5 тыс. руб.

Наталья Белоштейн