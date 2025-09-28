Киллеры пригодились на фронте

Как стало известно “Ъ”, получившие длительные сроки лишения свободы участники банды спецназовцев, на счету которой жизни не менее 40 человек, один за другим уходят на СВО. Так, менее чем через месяц после вынесения приговора контракт с Минобороны подписал получивший 15 лет за 12 убийств и два покушения экс-боец «Витязя» Алексей Чеботарев, а до этого искупить вину кровью на передовую отправился другой «досудебщик» — бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев.

По данным “Ъ”, ходатайство об отправке на СВО боец отряда спецназа внутренних войск МВД «Витязь» Алексей Чеботарев подавал еще в ходе следствия. Тогда оно было отклонено в связи с тем, что еще не были завершены следственные действия. Второй раз соответствующую просьбу в единый пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова в Москве господин Чеботарев направил через руководство подмосковного СИЗО сразу после вступления в силу приговора, который он не стал обжаловать.

На этот раз ходатайство было удовлетворено, и уже в августе 50-летний бывший спецназовец убыл для участия в боевых действиях в составе штурмового батальона.

Напомним, что дело индивидуального предпринимателя Алексея Чеботарева Пушкинский горсуд Подмосковья рассмотрел в особом порядке в связи с тем, что фигурант заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и рассказал следствию о ранее неизвестных эпизодах, дав показания на своих сообщников.

Благодаря ему были задержаны еще 18 участников группировки. Всего же фигурантами ряда уголовных дел банды спецназовцев стали более 50 человек.

Алексей Чеботарев находился под госзащитой, и процесс по его делу прошел в закрытом режиме. За совершение 12 умышленных убийств (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двух покушений на убийства (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) Пушкинский горсуд Подмосковья приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, обязав выплатить по искам потерпевших 28 млн руб.

Как установил суд, подполковник в отставке участвовал в целой серии преступлений, совершенных в составе банды в 2000–2004 годах. Она была создана также выходцем из «Витязя», руководителем одного из отделов Московского уголовного розыска Артуром Козловым, который погиб в 2006 году в ДТП. Вторым руководителем банды следствие считает бывшего военнослужащего Павла Христева, который, как и большинство участников шайки, был арестован в 2023 году.

Следствие установило, что силовики, часть которых ранее служили в спецназе МВД «Витязь», имеющие награды и прошедшие горячие точки, в том числе Чечню, промышляли заказными убийствами, похищая и устраняя за деньги предпринимателей, чиновников и представителей криминалитета.

Нередко спецназовцы по ошибке убивали не тех людей. Например, в феврале 2000 года вместо убийства криминального авторитета Максима Лазовского (Макс Хромой) они застрелили его водителя. А в 2003 году, готовя на Старой Басманной улице покушение на советника председателя Контрольно-счетной палаты Москвы, совладельца универмага «Московский» Александра Ревзина, сообщники по ошибке расстреляли автомобиль (он был той же марки, что и у жертвы) с председателем правления директоров компании «Евротрансгаз» Тимофеем Пономаренко, который скончался.

Жертвами «оборотней в погонах», в частности, стал Александр Фоминов — советник главы Министерства путей сообщения, владелец фирмы по производству матрасов ОАО «Консул» Владимир Клюев, его бухгалтер Елена Ковалева, а также сын предпринимателя. На счету силовиков жизни владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, а также его подруги и бухгалтера Елены Меллер. У них нападавшие похитили $500 тыс., а тела жертв утопили в водоеме.

Часть участников банды, как Алексей Чеботарев, предпочли признать вину, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве. Так поступил бывший сотрудник МВД Андрей Яхнев. За два эпизода убийства и незаконный оборот наркотиков (ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 228 УК РФ) Никулинский суд Москвы 20 февраля этого года приговорил его к 11 годам строгого режима.

Решение суда он, как и Чеботарев, оспаривать не стал, и в июле оказался в зоне СВО, подписав с Минобороны контракт.

Это подтвердил “Ъ” его адвокат Сергей Бадамшин. А вот осужденный Одинцовским горсудом Подмосковья на восемь лет колонии пенсионер ФСБ Олег Михалев (именно он подыскал исполнителей убийства Александра Фоминова, которого застрелил Алексей Чеботарев) пока не добился успеха в данном вопросе. Он тоже не стал обжаловать приговор суда, рассчитывал оказаться на СВО, но его ходатайство не удовлетворили.

Что касается других фигурантов, то их уголовные дела пока не рассмотрены судом. Среди них обвиняемый в организации банды бывший военнослужащий Павел Христев, неработающий уроженец Хмельницкой области Украины Иван Пилипюк, начальник штаба специального отряда быстрого реагирования «Рысь» по борьбе с терроризмом Алексей Алпатов, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления подразделений специального назначения Росгвардии Сергей Волостных, бывший военнослужащий Минобороны мобилизованный житель Краснодарского края Дмитрий Кушаков, полковник МВД в отставке Владимир Новгородов.

Также под стражей находятся предполагаемые заказчики убийств — предприниматель Ирина Егорова (ей вменяется в вину организация убийства бизнесмена Владимира Клюева в целях захвата его фирмы), совладелец универмага «Московский» миллиардер Валерий Цимбаев (ему инкриминируют покушение на Александра Ревзина), а кроме того, Олег Рамазанов. Последнему, в частности, инкриминируют организацию в 2003 году убийства земляков из Дагестана — предпринимателя Пирмагомеда Бурчакова (он в деле называется криминальным авторитетом по прозвищу Пайса), учредителя ЗАО «Финансовый центр "Квалитет"» и ООО «Инвестиционная группа "Квалитет-секьюрити"» Кирилла Андреева и имевшего богатое криминальное прошлое 35-летнего Магомеда Гаджиева.

Мария Локотецкая