Reuters: в 19-й пакет санкций ЕС против России войдут четыре китайские компании
Евросоюз включит в 19-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении четырех китайских компаний из нефтяной сферы, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.
По словам источников, под ограничения попадут два китайских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), торговая компания и организация, которую подозревают в обходе западных санкций. Окончательный текст документа согласовали все государства-члены ЕС, однако его пока не приняли из-за «оговорок» Словакии. Они не связаны с вопросом о внесении в черные списки китайских компаний, отмечают источники агентства.
Новый пакет санкций включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Также ЕС предлагает внести в черный список еще 118 танкеров, которые считают частью «теневого флота» России, запретить транзакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».
Пакет с пакетами
С февраля 2022 года Европейский союз регулярно вводит против России санкций, традиционно объединяя разные рестрикции в так называемые пакеты. Напоминаем, когда какие санкции появились, кто под них попал и что декларировалось целью каждого из пакетов.