Reuters: в 19-й пакет санкций ЕС против России войдут четыре китайские компании

Евросоюз включит в 19-й пакет антироссийских санкций ограничения в отношении четырех китайских компаний из нефтяной сферы, сообщил Reuters со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По словам источников, под ограничения попадут два китайских нефтеперерабатывающих завода (НПЗ), торговая компания и организация, которую подозревают в обходе западных санкций. Окончательный текст документа согласовали все государства-члены ЕС, однако его пока не приняли из-за «оговорок» Словакии. Они не связаны с вопросом о внесении в черные списки китайских компаний, отмечают источники агентства.

Новый пакет санкций включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Также ЕС предлагает внести в черный список еще 118 танкеров, которые считают частью «теневого флота» России, запретить транзакции с «Роснефтью» и «Газпром нефтью».

