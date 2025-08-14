Минфин помимо «Дом.РФ» планирует IPO еще одной компании в этом году

Минфин планирует в 2025 году первичное размещение акций (IPO) двух компаний из списка на приватизацию. Одна из них — «Дом.РФ». Название второй компании станет известно в ближайшее время, сообщил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

IPO «Дом.РФ» запланировано на ноябрь. Замминистра указал на высокий спрос со стороны потенциальных инвесторов. По его словам, еще две сделки планируются в следующем году, подготовка уже идет.

«Это будут две хорошие сделки, эти компании уже торгуются на рынке»,— сказал господин Моисеев журналистам (цитата по ТАСС). Замминистра уточнил, что речь идет об SPO (вторичном размещении акций). Поступлений в бюджет от этих сделок не планируется. Средства от размещений будут направлены компаниям.

В Минфине сообщали, что планируют включить семь компаний в список на приватизацию в 2026 году. По итогу в бюджет может поступить от 100 млрд руб. до 300 млрд руб.

