Минфин не согласился с позицией ЦБ по оферте миноритариям ЮГК

Министерство финансов РФ не согласилось с выводом Банка России о том, что Росимущество обязано выставить оферту миноритариям ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинская область) после национализации организации, сообщает «Интерфакс».

Такие действия предусмотрены федеральным законом, но не Бюджетным кодексом страны, который имеет большее влияние, полагают в Минфине.

«Мы исходим из того, что Бюджетным кодексом не предусмотрено такое действие. Все не так однозначно, как представляется коллегам. Но, конечно, проблема есть. Мы исходим из того, что инвестор должен будет это сделать (выставить оферту — прим. ред.)»,— подчеркнул замминистра финансов Алексей Моисеев.

Росимущество исполнило решение суда, а не приобретало акции, добавляют в ведомстве.

В начале октября Банк России выдал Росимуществу предписание об истечении 35-дневного срока размещения оферты на выкуп акций компании «Южуралзолото».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах до конца года продать поступившие в госказну активы ООО «Управляющая компания ЮГК» (контролирует ПАО «Южуралзолото группа компаний»).

Виталина Ярховска