ЦБ предписал Росимуществу разместить оферту на выкуп акций ЮГК

Банк России выдал Росимуществу предписание об истечении 35-дневного срока размещения оферты на выкуп акций компании «Южуралзолото». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Банк России подчеркнул, что в соответствии со своими полномочиями следит за соблюдением корпоративных норм.

«По действующему законодательству при приобретении крупного пакета свыше 30% акций акционер обязан предложить миноритариям выкупить у них ценные бумаги», —отметили в пресс-службе регулятора.

Акции ЮГК на фоне новостей выросли в цене на 3,5% до 0,55 руб. за штуку.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля этого года Советский районный суд принял решение обратить в доход государства акции и доли в уставном капитале ряда компаний, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

В сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах до конца года продать поступившие в госказну активы ООО «Управляющая компания ЮГК». Контрольный пакет в 149,8 млрд акций, ранее принадлежавших Константину Струкову, планируют продать компании «Атлас Майнинг» (входит в УГМК).

Виталина Ярховска