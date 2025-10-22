Генштаб: на резервистов распространяются аналогичные военнослужащим соцгарантии

На резервистов распространяются социальные гарантии, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные тем, что предоставлены военнослужащим. Об этом заявили в Генштабе ВС РФ. Там подчеркнули, что гражданам выплачивают денежное довольствие как за пребывание в резерве, так и за участие в сборах.

«Они обеспечиваются продовольственным, вещевым и иными установленными видами довольствия», — сказал замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский (цитата по ТАСС).

На брифинге по законопроекту Минобороны о резервистах господин Цимлянский также подчеркнул, что вносимые предложения не касаются мобилизации и затрагивают только ограниченную категорию граждан. Он уточнил, что резервистов, в том числе, планируется привлекать к защите объектов инфраструктуры от налетов БПЛА, но только в регионе проживания.