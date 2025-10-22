Генштаб: законопроект о резервистах не подразумевает мобилизации

Подготовленный Минобороны РФ законопроект, уточняющий порядок использования резервистов, не связан с мобилизацией и не предусматривает призыва обычных граждан на военную службу. Об этом на брифинге в среду, 22 октября, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский, сообщает «Интерфакс».

«Законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их направления в зону проведения специальной военной операции или за пределы страны. Тем более ни о какой мобилизации речь не идет»,— подчеркнул представитель Генштаба.

По его словам, документ распространяется только на граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве. Вице-адмирал отметил, что эффективность подразделений, укомплектованных резервистами, подтверждена их участием в отражении атак беспилотников и охране промышленных объектов на территории России.

По действующему законодательству резервистов можно привлекать только в военное время или в период мобилизации. Первоначальная версия разработанного Минобороны законопроекта предполагает привлечение россиян из мобилизационного резерва при использовании вооруженных сил за пределами страны через механизм «специальных сборов». Также в случае принятия закона резервистов смогут привлекать для выполнения задач в зоне контртеррористической операции.

