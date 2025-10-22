Нижегородская мэрия нашла инвестора для станций приема жидких биоотходов

Администрация Нижнего Новгорода нашла инвестора для строительства станций приема жидких биологических отходов (ЖБО). В ближайшее время он планирует строительство объектов на улице Металлистов, 6В и на улице Кима, 339А, сообщили «Ъ-Приволжье» в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры 22 октября.

Название инвестора в департаменте не сообщили. Вероятно, это АО «Акватехэкология», которое недавно получило положительное заключение по станции на улице Металлистов. Организация с уставным капиталом 500 тыс. руб. была создана в ноябре 2024 года. Ее руководитель и учредитель — Мария Воробьева.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее мэрия анонсировала строительство до 12 станций по приему ЖБО. Одним из вариантов рассматривалось концессионное соглашение с АО «Нижегородский водоканал» (сейчас вошел в состав «Теплоэнерго»). Однако в итоге строить 12 станций решили с привлечением частного инвестора. Мэрия со своей стороны провела работу по поиску земельных участков, пока они подобраны для шести проектов.

В администрации надеются, что с запуском новых станций вывоз ЖБО подешевеет, так как сократится расстояние от клиентов до станций приема стоков. Сейчас в Нижнем Новгороде действует одна официальная сливная станция (КНС №12А) — на улице Красных партизан, 16Б в Автозаводском районе. Эту станцию обслуживает «Теплоэнерго». Оно же выдает разрешение на сброс стоков из выгребных ям и отстойников на станцию. Плата за слив стоков с перевозчиков не взимается. Все остальные точки по приему стоков на территории города являются несанкционированными, подчеркнули в департаменте.

Ирина Швецова