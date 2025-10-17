Экспертиза одобрила строительство пункта приема стоков в Нижнем Новгороде

Проект строительства автоматизированного пункта приема для привозных стоков в Нижнем Новгороде прошел негосударственную экспертизу. Информация об этом опубликована в реестре экспертиз 16 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Нижегородское АО «Акватехэкология» намерено строить объект на улице Металлистов, 6в — в районе озера Вторчермета на Московском шоссе. Проектную документацию готовило ООО «Научное предприятие "Дзержинскпромпроект"».

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее мэрия Нижнего Новгорода анонсировала строительство до 12 станций по приему жидких биологических отходов (ЖБО). Сейчас власти жалуются на незаконный слив стоков в сети ливневок и малые речки.

Галина Шамберина