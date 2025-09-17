«Кей-поп-охотницы на демонов» установил абсолютный рекорд по просмотрам Netflix

Американский анимационный фильм «Кей-поп-охотницы на демонов» (KPop Demon Hunters) с момента выхода на Netflix в июне этого года был просмотрен 314,2 млн раз. Это абсолютный рекорд для стриминговой платформы за все время ее существования. И это первый случай, когда какой-либо фильм или шоу на Netflix просматривают более 300 млн раз.

Кадр из фильма «Кей-поп-охотницы на демонов»

Фото: Netflix

Фото: Netflix

«Кей-поп-охотницы на демонов» от Sony Pictures Animation рассказывает о трех девушках из K-pop-группы Huntrix, выступающих на сцене и сражающихся с демонами.

Мультфильм входит в топ-10 по просмотрам на Netflix с момента выхода 20 июня и с августа стабильно занимает первое место. Согласно статистике, публикуемой платформой, только за неделю с 8 по 14 сентября у мультфильма было 22,6 млн просмотров в общей сложности на 37,7 млн часов, а с момента выхода — 523,6 млн часов. По этому показателю за «Кей-поп-охотницами на демонов» следуют фильмы «Красное уведомление», «Ручная кладь» и «Не смотрите наверх», у которых 230,9 млн, 172,1 млн и 171,4 млн просмотров соответственно.

Алена Миклашевская