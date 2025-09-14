Первый по абсолютности

Поединок двух грандов современного бокса, состоявшийся в Лас-Вегасе, превратил американца Теренса Кроуфорда из фигуры просто выдающейся в фигуру уникальную. Совершив ради матча с Саулем Альваресом прыжок из первого среднего (до 69,9 кг) в привычный для мексиканца суперсредний вес (до 76,2 кг), который казался безумно рискованным, Кроуфорд благодаря феноменальной технике и феноменальной скорости довольно убедительно справился со своим оппонентом, выиграв у него по очкам, забрал все четыре принадлежавших Альваресу чемпионских пояса и стал первым в истории бойцом, кому удалось провернуть такой трюк в трех категориях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксеры Теренс Кроуфорд (справа) и Сауль Альварес

Фото: David Becker / AP Боксеры Теренс Кроуфорд (справа) и Сауль Альварес

Фото: David Becker / AP

После боя, который собрал на Allegiant Stadium семь десятков тысяч зрителей и кучу знаменитостей, в том числе легенд из мира бокса вроде Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, не лишним было напомнить, свидетелями чего они только что стали, почему это событие войдет в список самых заметных в истории бокса. Стоявшему в центре арены мужчине, герою вечера, через пару недель исполнится 38. У него в послужном списке теперь 42 боя и 42 победы, что уже производит впечатление, учитывая, что по ходу своей карьеры он ни от кого не бегал, выбирая оппонентов попроще: старался драться исключительно с сильнейшими — за титулы, за славу. Но есть нюансы поважнее.

Этот мужчина, Теренс Кроуфорд, на старте, в молодости — легковес (до 61,2 кг), по ходу карьеры менял весовые категории, поднимаясь в более тяжелые, и чемпионское звание добыл уже в пятой.

Пять — это цифра такая же колоссальная, как и та, что обозначает продолжительность его беспроигрышной серии. Полдесятка категорий сумела покорить до Кроуфорда лишь горстка бесспорных икон бокса — Томас Хирнс, Шугар Рей Леонард, Оскар Де Ла Хойя, Флойд Мейуэзер, Мэнни Пакьяо. До рекорда Пакьяо — восемь категорий — американцу, конечно, уже не дотянуться. Но кое в чем он превзошел и его, и всех остальных. Продвигаясь по категориям, Теренс Кроуфорд завоевал статус именно абсолютного чемпиона, владеющего всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) весе. В Лас-Вегасе в коллекцию вошел суперсредний вес: полный набор поясов принадлежал сопернику Кроуфорда. А боксеров, ставших абсолютными чемпионами в трех категориях, еще не было.

Ну и стоило напомнить, на какой риск пришлось идти Теренсу Кроуфорду ради этого достижения. Экспериментом, принимая во внимание антропометрию Кроуфорда, смотрелся даже его недавний переход в первый средний вес (до 69,9 кг): в нем он провел единственный бой — с узбеком Исраилом Мадримовым. Но тут-то речь шла не о переходе, а о настоящем скачке — не в следующую категорию, средний вес (до 72,6 кг), а через нее. И, главное, скачке на территорию, давным-давно принадлежащую не обычному чемпиону, а как минимум равной с точки зрения ауры, магнетизма, оценки таланта Теренсу Кроуфорду величине. И нет ничего странного, что среди прогнозов преобладали сулившие проблемы посерьезнее скорее ему, а не Саулю Альваресу, чей блеск в последнее время немножко померк, но не настолько, чтобы забыть о множестве эпизодов из биографии мексиканца, иллюстрировавших невероятный масштаб его таланта.

Переживавшие за него наверняка спокойно приняли тот факт, что в первых раундах он не выгрыз особого перевеса, хотя и уверенно занял центр ринга. То, что Теренс Кроуфорд, пока сил вагон, будет кружить свои танцы, уходя от большинства атак, часто жалить сериями из своей специфической стойки левши, которая в любое мгновение может претерпеть радикальную трансформацию, ожидалось. Нормальный для чемпиона сценарий. Рано или поздно превосходство в мощи обязательно скажется.

Занервничали они попозже. Шло время, а давление Сауля Альвареса все больше и больше походило на чисто формальное, может, даже удобное его оппоненту, который приспособился, подкарауливая очередной наскок, выныривать из засады, чтобы за секунду успеть пробить три-четыре раза.

К середине поединка от мысли, что проблемы как раз у Альвареса, некуда было деться. О них рассказывало, например, его прилично помятое лицо, заплывающий правый глаз, рядышком с которым регулярно вонзался стремительный кулак Кроуфорда.

А память услужливо подсказывала: в отличие от американца, у мексиканца в послужном списке есть пара осечек. И в обоих случаях его именно переиграли бойцы с высочайшим боксерским IQ, с чутьем ночного хищника, все заранее чувствующие и просчитывающие: в 2013 году американец Флойд Мейуэзер, в 2022-м — россиянин Дмитрий Бивол. Богатый арсенал приемов Альвареса против них оказался недостаточным.

Еще память воскрешала его свежие, уже после неудачного похода в полутяжелый вес (до 79,4 кг) с проигрышем Биволу, поединки. Он, когда-то универсальный, как швейцарский нож, умеющий все, был в них исключительно прагматичен, даже тосклив, будто боялся взрывать ситуацию. Даже Уильям Скулл, почти рядовой кубинский боксер, в мае легко дотянул с Саулем Альваресом до финального гонга. Но нынче такой путь для мексиканца вел в тупик.

У Альвареса были всплески. Такие даже, что заставляли комментаторов смаковать скорую концовку: уже вовсю ищет нокаут и некоторые попадания смотрятся весьма недурно — покачивает же Кроуфорда. Но концовка ничего не поменяла. Теренс Кроуфорд все равно держался убедительнее.

Победу ему отдали все три арбитра: двое с минимальным отрывом — 115:113, третий — 116:112.

Экспертов, хотевших оспорить справедливость вердикта, не нашлось. А статистика фиксировала соответствующее счету на судейских картах преимущество Теренса Кроуфорда по достигшим цели ударам — 115 против 99 у Сауля Альвареса, которому пришлось слушать, как человек, завладевший его четырьмя чемпионскими поясами, благодарит небеса за то, что взял их: «Бог благословил меня. Он создал для меня этот вечер».

В это мгновение Турки Аль аш-Шейх, руководитель главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, возможно, улыбнулся. Вообще-то вечер устроила прежде всего его структура, несколько лет инвестирующая в бокс колоссальные средства, а в 2025 году, заключив союз с ведущими промоушенами в смешанных единоборствах и реслинге — UFC и WWE, родившая нового игрока-гиганта на рынке. Для его эффектного выхода и свели в Лас-Вегасе двух монстров бокса, не пожалев выделить на призовой фонд примерно $200 млн. Кажется, выход получился достаточно эффектным, чтобы не жалеть о потраченном.

Алексей Доспехов