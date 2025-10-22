Ставрополье хочет поднять долю туризма в ВРП до 5,5%

Ставрополье намерено увеличить долю туризма в валовом региональном продукте с 3,8% в 2024 году до 5,5%. В 2024 году доход отрасли составил 57 млрд руб., сообщил министр туризма региона Андрей Толбатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По его словам, эта цифра могла быть выше, если бы не инфраструктурные ограничения, которые замедляют развитие сектора. Рост турпотока сдерживает дефицит качественного номерного фонда: Ставропольский край уже достиг пиковых показателей загрузки гостиниц и других средств размещения, что требует инвестиций в их расширение и модернизацию.

В 2025 году ожидается рост туристического потока более чем на 9% — до 9,8 млн человек. Только за летний сезон регион посетили свыше 3,4 млн туристов, что на 20% больше летних месяцев 2024 года. Власти выделяют значительные средства на развитие инфраструктуры, в частности 270 млн руб. в 2025 году, из которых 247 млн — целевая субсидия на туристические проекты. Эти деньги идут на обустройство туристических центров, поддержку локальных инициатив, строительство модульных средств размещения и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Ставрополье лидирует по показателю доли туризма в ВРП — 3,8% против среднего по стране в 2,6%. К 2030 году регион нацелен достичь 5% за счет создания особых экономических зон и привлечения крупных инвесторов через налоговые льготы и другие стимулы.

Станислав Маслаков