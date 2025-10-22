Нижегородская дума отложила вопросы по общественной и молодежной палатам

Гордума Нижнего Новгорода не стала на октябрьском заседании рассматривать вопросы о молодежной и общественной палатах города. Их сняли для дополнительной проработки, пояснила «Ъ-Приволжье» председатель комиссии по МСУ Ольга Балакина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В связи с объединением города и Кстовского округа все органы формируют заново. Во внесенном проекте положения об общественной палате ее численный состав предлагали увеличить с 30 до 36 человек. Состав молодежной палаты хотят расширить до 39 человек — плюс четыре к текущему составу, по аналогии с количеством депутатов в новой гордуме.

Однако оба вопроса потребовали дополнительной проработки, поэтому теперь их планируют рассмотреть на ноябрьском заседании.

Как писал «Ъ-Приволжье», молодежную палату седьмого созыва, созванную в только марте 2025 года, панировали в полном составе включить в новый созыв, который по названию станет первым. Его в виде исключения хотели оставить в количестве 35 человек, а со второго уже набирать по 39 членов палаты.

Ирина Швецова