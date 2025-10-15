Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Состав общественной палаты Нижнего Новгорода увеличат до 36 человек

Гордума Нижнего Новгорода I созыва в связи с объединением города с Кстовским округом подготовила новый проект положения об общественной палате города. Документ планируется рассмотреть на очередном заседании думы 22 октября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Численный состав палаты предлагается увеличить с 30 до 36 человек. В остальном порядок формирования останется прежним: треть кандидатов будет утверждать гордума, треть — глава города, затем утвержденные члены палаты выберут оставшуюся треть.

Текущий (третий) созыв общественной палаты был сформирован в 2022 году, его полномочия истекают в декабре 2025 года.

Галина Шамберина