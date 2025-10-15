Новый созыв молодежной палаты Нижнего Новгорода сформируют из предыдущего

Первый созыв молодежной палаты при гордуме Нижнего Новгорода предложили сформировать из предыдущего. В связи с объединением города и Кстовского округа все органы формируют заново, однако молодежную палату седьмого созыва, созванную в только марте 2025 года, предлагается в полном составе включить в новый созыв, который по названию станет первым.

Фото: гордума Нижнего Новгорода Молодежная палата Нижнего Новгорода седьмого созыва

Проект положения о палате депутаты гордумы рассмотрят на очередном заседании 22 октября. Первый созыв оставят в том же количестве — 35 человек, по аналогии с численным составом предыдущего созыва гордумы. Срок полномочий палаты составит, как и прежде, два года. Второй созыв будут формировать уже из 39 человек, по аналогии с текущим созывом думы.

Как писал «Ъ-Приволжье», состав общественной палаты города планируется увеличить с 30 до 36 человек.

Галина Шамберина