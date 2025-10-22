Средний потребкредит в Ставрополье упал на 10% из-за новых правил выдачи

В сентябре 2025 года средний размер выданных потребительских кредитов в Ставропольском крае составил 139,5 тысячи рублей, снизившись на 10% по сравнению с августом, когда показатель был 155 тысяч рублей. Такие данные публикует Национальное бюро кредитных историй.

В масштабах страны средний чек по потребкредитам упал за месяц на 12,9%, с 207,8 тысячи рублей в августе до 181 тысячи рублей в сентябре. При этом в годовом выражении средний размер кредита вырос почти на 18%: в сентябре прошлого года он составлял 153,6 тысячи рублей.

Лидерами по средней сумме выданных потребительских кредитов среди 30 ведущих регионов остаются Москва (352,5 тысячи рублей), Санкт-Петербург (276,4 тысячи рублей) и Московская область (251,5 тысячи рублей). В Ставропольском крае этот показатель значительно ниже по сравнению с федеральным средним.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объяснил снижение размера кредитов вводом с 1 сентября 2025 года нового режима «периода охлаждения». Теперь заемщики, подписавшие договор на сумму от 50 до 200 тысяч, должны ждать четыре часа до получения денег, а при сумме свыше 200 тысяч — 48 часов. Эти меры заставили многих кредитных потребителей сознательно уменьшать запрашиваемые суммы, чтобы сократить время ожидания.

Новые правила направлены на снижение рисков необдуманных займов и стимулируют заемщиков подходить к выбору кредита более взвешенно. В результате в регионе и по всей стране фиксируется краткосрочное падение среднего размера потребкредитов на фоне усиливающейся регулировки рынка розничного кредитования.

Станислав Маслаков