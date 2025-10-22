Силуанов рассказал, кому проиндексируют выплаты в 2026 году

В проекте федерального бюджета предусмотрена индексация соцвыплат в 2026 году, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам с 1 января будут повышены на 7,6%.

Господин Силуанов выступил на пленарном заседании Госдумы. Он назвал социальную политику «первым приоритетом» властей. Министр рассказал, что выплаты ветеранам и инвалидам, а также маткапитал проиндексируют с учетом уровня инфляции за 2025 год — на 6,8%. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 27,1 тыс. руб.

Прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1,2 тыс. руб., до 18 939 руб. Это позволит увеличить размер пособий и соцвыплат, определяемых из расчета этого показателя, отметил глава Минфина. Также в проекте бюджета заложено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда, размер которого составит 27 093 руб. «Задача, поставленная президентом, довести МРОТ до 35 тыс. руб. в 2030 году будет выполнена»,— заверил Антон Силуанов (цитата по ТАСС).

Минтруд сообщал, что в 2026 году на меры социальной поддержки направят 18,7 трлн руб. В 2026–2028 годах бюджет Социального фонда впервые станет профицитным.

