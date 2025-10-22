«Нам остается только наблюдать»

Жители Краснодарского края второй день подряд жалуются на сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp. Жители региона сообщают, что не работают приложения для ПК, также не открываются веб-версии. Ряд пользователей отмечает сбои в работе мобильных приложений мессенджеров. Краснодарский ИТ-предприниматель, основатель компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский считает, что сбои «неслучайны».

Андрей Шиневский



«Причины сбоев, думаю, носят неслучайный характер и, скорее всего, связаны с ограничениями со стороны соответствующего надзорного ведомства. Проблемы в работе мессенджеров второй день подряд наблюдаются не только в Краснодарском крае. Похоже, что это своего рода кампания по стимулированию перехода пользователей на национальный мессенджер. Других объяснений у меня нет. WhatsApp практически не работает, Telegram работает с переменным успехом. У многих возникли определенные сложности с коммуникациями.

Один из вариантов — попробовать использовать различные альтернативные способы коммуникации, переключиться с мобильного интернета на проводной и наоборот, с проводного на мобильный, попробовать отключить wi-fi. Комбинировать вышеуказанные варианты. Использовать разных провайдеров. Возможно, мессенджеры в каких-то случаях снова начнут нормально работать хотя бы на какое-то время.

Другой вариант — перейти на российский мессенджер. Попробовать использовать его не только для звонков, но и для аудио- и видеосообщений, переписки — там, где это возможно. Связь в этом мессенджере достаточно стабильная. Но его техническая реализация в целом пока оставляет желать лучшего. На днях я побывал в деловой командировке в Китае. Там используют приложение WeChat. При этом прекрасно работают и другие мессенджеры. Правда, работают они у тех пользователей, у которых sim-карта не китайская. На внутренних sim-картах, вроде бы, тоже действуют блокировки, но лично я с ними не сталкивался, хотя пробыл там неделю в различных регионах.

Китайское приложение оказалось очень хорошим инструментом со множеством функций, вплоть до заказа такси, аренды жилья. Хорошо, если бы что-нибудь похожее сделали и в нашем мессенджере. Но пока нам остается только наблюдать».