Рябков не подтвердил обмен предложениями по урегулированию на Украине с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков не смог подтвердить информацию об обмене закрытыми дипломатическими нотами в формате non-peper между Россией и США. При этом он не конкретизировал, передавала ли Россия со своей стороны какие-либо документы американской стороне.

«Не могу подтвердить, что обменивались»,— сказал замминистра журналистам в ответ на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

«Я вообще хотел бы отметить, что обилие разного рода слухов, вбросов, каких-то сообщений, в основном со ссылкой на анонимные источники, в основном появляющихся в информпространстве, которое контролируется западными СМИ, не помогает делу»,— обратил внимание господин Рябков.

Ранее Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Россия направила США закрытую дипломатическую ноту («non-paper») с условиями для заключения мирного соглашения по Украине. Сообщалось, что в документе Москва вновь подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией ДНР и ЛНР. По словам одного из источников агентства, такая позиция России фактически противоречит текущему курсу президента США Дональда Трампа. Он, в свою очередь, выступает за заморозку линии фронта на существующих позициях.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «На Будапешт нагоняют туману».

Анастасия Домбицкая

Анастасия Домбицкая