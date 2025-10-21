Невменяемого петербуржца заподозрили в убийстве бабушки на Новосибирской улице

Вечером 20 октября в полицию позвонили жильцы дома 18/5 по Новосибирской улице, которые пожаловались на невменяемого соседа с ножом в руках, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место полицейские обнаружили на лестничной клетке 84-летнюю петербурженку с ножевыми ранениями. Ее доставили в больницу, где пенсионерка скончалась от полученных травм.

По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего внука погибшей. Молодой человек находился в невменяемом состоянии, его передали сотрудникам психиатрической больницы.

С места происшествия изъяли несколько ножей и шприцы. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

Андрей Маркелов