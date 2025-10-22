Рябков опроверг наличие договоренностей о встрече Лаврова и Рубио в Будапеште

Договоренностей о встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Будапеште пока нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Договоренностей на этот счет нет,— сказал господин Рябков. — Поэтому я заранее предупреждаю тех, кто опять начнет писать об отмене чего-то, чтобы они этого не делали».

Ранее Financial Times (FT) со ссылкой на источник сообщала, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут 30 октября прибыть в Будапешт в преддверии саммита лидеров двух стран. Агентство Reuters писало, что Сергей Лавров и Марко Рубио могут встретиться 23 октября.

20 октября между главами внешнеполитических ведомств России и США состоялся телефонный разговор. Они обсуждали в том числе подготовку второй встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД РФ Сергей Лавров 21 октября сообщил, что по итогам переговоров стороны договорились продолжить контакты.

Подробнее об обстановке вокруг саммита лидеров России и США — в материале «Ъ» «На Будапешт нагоняют туману».

Анастасия Домбицкая