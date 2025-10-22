РБК: Минобороны запускает масштабную оптимизацию служебных процессов

Министерство обороны планирует реорганизовать административные и хозяйственные процессы, пишет РБК со ссылкой на источники. По их данным, реформа затронет разные уровни работы ведомства: от документооборота до гособоронзаказа и строительства.

Минобороны хочет оптимизировать процессы, не затрагивая организацию боевой работы в зоне СВО, сообщили источники. По их словам, главная цель — устранить дублирующие функции, чтобы военнослужащие могли сосредоточиться на приоритетных задачах.

Оптимизация, среди прочего, должна привести к постепенному отказу в воинских частях от «дублирующих» бумажных приказов для установления уже законодательно утвержденных надбавок и выплат, говорится в материале. В ведомстве информацию СМИ не комментировали.