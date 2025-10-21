Обвиняемого в убийстве режиссера Сергея Политика объявили в розыск

СКР заочно предъявил обвинение убийце режиссера и оператора Сергея Политика. Ему инкриминируют причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Фигуранта объявили в розыск, сообщило столичное управление ведомства.

Убийство произошло вечером 18 октября. Как сообщала пресс-служба СКР, у режиссера произошел конфликт возле дома на улице Сталеваров. Злоумышленник ударил жертву ножом, а затем скрылся с места преступления. Господин Политик позже умер в больнице.

Следствие сообщало, что предполагаемый убийца — иностранец 1992 года рождения. По информации Telegram-канала Baza, преступник — гражданин Армении. Брат погибшего Владимир Политик допустил, что обвиняемый мог быть наркозакладчиком.

Никита Черненко