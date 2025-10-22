Замглавы МИД Рябков: Россия и США продолжают подготовку к саммиту
Подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают российские информационные агентства. Он подчеркнул, что Москва сосредоточена на содержательной стороне подготовки саммита.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN заявил, что речи об отмене саммита лидеров России и США не идет. Венгерский министр заверил, что подготовка к мероприятию продолжается, а Будапешт со своей стороны «делает все», чтобы встреча в верхах состоялась. Он отметил, что подтвержденной даты встречи пока нет. Сегодня господин Сийярто должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения деталей.
16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. После телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщали, что подготовка к саммиту поставлена на паузу. После этого господин Трамп сказал журналистам, что окончательное решение по встрече пока не принято.
