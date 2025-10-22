Замглавы МИД Рябков: Россия и США продолжают подготовку к саммиту

Подготовка к саммиту президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжается. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передают российские информационные агентства. Он подчеркнул, что Москва сосредоточена на содержательной стороне подготовки саммита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN заявил, что речи об отмене саммита лидеров России и США не идет. Венгерский министр заверил, что подготовка к мероприятию продолжается, а Будапешт со своей стороны «делает все», чтобы встреча в верхах состоялась. Он отметил, что подтвержденной даты встречи пока нет. Сегодня господин Сийярто должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения деталей.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. После телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщали, что подготовка к саммиту поставлена на паузу. После этого господин Трамп сказал журналистам, что окончательное решение по встрече пока не принято.

Анастасия Домбицкая