На Ставрополье расширили до четырех полос дорогу Георгиевск — Новопавловск

Обновленный участок трассы между Георгиевском и Новопавловском на Ставрополье открыли 21 октября 2025 года, сообщил губернатор Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Реконструкция охватила 6,5 км дороги, которая расширена с двух до четырех полос, что позволит увеличить пропускную способность. Этот участок дороги — важный транспортный коридор для региона, по которому ежедневно проезжает свыше 10 тысяч автомобилей. Трасса связывает Ставропольский край с Кабардино-Балкарской Республикой и другими регионами Северо-Кавказского федерального округа, а также юга России в целом.

Ремонт выполнялся в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы» при участии средств регионального дорожного фонда. Работы начались в 2024 году по поручению губернатора и находятся под контролем министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставрополья. В процессе реконструкции специалисты расширили земляное полотно, обновили дорожное покрытие и инфраструктуру согласно современным требованиям и транспортным нагрузкам. Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа отметил, что новая дорога улучшит транспортное сообщение между территориями региона и повысит безопасность и комфорт для водителей. Завершение всех работ планируется к концу 2025 года.

Станислав Маслаков