Совфед одобрил ратификацию договора о стратпартнерстве России и Венесуэлы

Совет Федерации на заседании в среду одобрил ратификацию договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Договор предполагает сотрудничество сторон в сферах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

В договоре также отмечается, что Москва и Каракас выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер, которые представляют собой нарушение устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права.

Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Документ расширяет взаимодействие двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, а также в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров Президента России Владимира Путина с Президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве. Процесс, предваряющий ратификацию, запустился на фоне обострения ситуации в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подтвердил, что разрешил Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) проводить на территории Венесуэлы тайные операции. Американский лидер также не исключил нанесения ударов по объектам венесуэльских наркокартелей на земле. С начала сентября США нанесли шесть ударов по судам в Карибском бассейне, которые, по данным американской разведки, перевозят наркотики. Российские власти считают, что под видом борьбы с наркоторговлей Вашингтон стремится сменить власть в Венесуэле.

Подробнее о конфликте между США и Венесуэлой — в материале «Ъ» «Над Николасом Мадуро сгущаются Штаты».

Анастасия Домбицкая