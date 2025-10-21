Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Боливарианской Республики Венесуэла.

Договор предусматривает сотрудничество стран в политической сфере, включая взаимную поддержку инициатив друг друга в международных организациях. А также поддержание тесного диалога, прежде всего на высшем и высоких уровнях.

Документом также декларируются намерения стран развивать экономическое сотрудничество. В частности, в областях энергетики и добычи полезных ископаемых. Соглашение затрагивает взаимодействие в сфере безопасности.

В тексте договора подчеркиваются особый характер отношений между странами, основанный на «исторических узах дружбы». Надежным фундаментом для российско-венесуэльских связей названы соглашения, заключенные с 1996 года. В том числе совместное заявление президентов России и Венесуэлы Владимира Путина и Уго Чавеса в мае 2001 года.

В связи с ратификацией договора с докладом выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он отметил, что Венесуэла поддерживает Россию «по самому широкому кругу вопросов», включая украинский. Сейчас, по словам дипломата, латиноамериканская держава подвергается «беспрецедентному» силовому давлению со стороны США. Ратификация документа, по словам господина Рябкова, — шаг, который будет замечен как друзьями России и Венесуэлы, так и их недругами.

Степан Мельчаков