Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби стал лучшим бомбардиром в истории клуба

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби забросил шайбу в победном матче против «Ванкувер Кэнакс» (5:1). Форвард побил рекорд клуба по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом play-off — 1896 (700 шайб+1196 передач). Для этого ему потребовалось 1539 матчей.

По этому показателю он обошел канадца Марио Лемье, который за 1022 игры в составе «Питтсбурга» набрал 1895 очков (766+1129). Теперь Кросби занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Рекордсменом лиги является Уэйн Гретцки, на счету которого 3237 очков (1016+2221).

В матче против «Ванкувера» авторами шайб также стали Коннор Дьюар, Томас Новак, Энтони Манта и Джастин Бразо. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 10-е очко в сезоне (2+8), отметившись результативной передачей. В составе «Кэнакс» единственный гол забил Конор Гарланд.

Также Сидни Кросби был признан первой звездой дня в НХЛ. Второй звездой стал нападающий «Нью-Джерси Девилс» Джек Хьюз, сделавший хет-трик в матче с «Торонто Мейпл Лифс» (5:2). Российский форвард «Девилс» Арсений Грицюк отличился голевой передачей.

Третьей звездой признали защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефера. В игре против «Сан-Хосе Шаркс» (4:3) он забросил шайбу и отдал результативный пас. Шефер стал самым молодым защитником в истории НХЛ (18 лет и 46 дней), забившим победный гол. Результативными передачами в этом матче также отметились российские игроки — нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов.

Таисия Орлова