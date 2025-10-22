«Никто не может быть выше закона»

Бывший президент Франции Николя Саркози вчера прибыл в тюрьму Ла-Санте, начав отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании избирательной кампании. Сам политик считает себя невиновным, его дело вызвало в обществе большой резонанс.

Бывший президент Франции Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Бывший президент Франции Николя Саркози

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Николя Саркози в тюрьме — вина судебной системы

Его преступление? Так и не обнаружено. Суд сам это признал. Он даже освободил Николя Саркози от обвинений, по которым его преследовали. В то же время он признал его виновным в «преступном сговоре» — судебной форме басни «если это не ты, значит, твой брат, значит, кто-то из твоих».

Николя Саркози, вероятно, не отбудет свой срок до конца

Отметим, что суд назначил предварительное исполнение приговора по уголовному делу Саркози, не дожидаясь, пока апелляционный суд, а затем, скорее всего, и кассационный суд пересмотрят приговор. Как правило, к такой мере прибегают в случаях, когда есть риск побега осужденного за границу или рецидива. Но Саркози определенно не планировал искать убежища в Дубае или где-либо еще и уж тем более не задумывался в свои 70 лет об участии в президентских выборах 2027 года.

Ни один гражданин не может быть выше закона

Во времена, когда вера в политические институты во Франции рухнула настолько, что дальше некуда, это стало спасительным свидетельством того, что никто не стоит выше закона. Однако судебный процесс над Саркози и его последствия тревожно продемонстрировали, насколько во Франции, как и в других странах, верховенству права угрожают новомодное пренебрежение к судебной системе и попытки манипулирования общественным мнением. Опрос, проведенный после вынесения приговора, показал, что большинство населения поддерживает как ход судебного процесса над господином Саркози, так и приговор. Но эта драма и откровенная попытка подорвать репутацию судебной системы, по всей вероятности, были лишь генеральной репетицией.

Николя Саркози, входя в тюрьму: «В тюрьме не бывший президент Франции, а невинный человек»

Тюрьма Санте — одно из немногих пенитенциарных учреждений, оборудованных системами безопасности для содержания бывшего президента. Недавно она была реконструирована и теперь имеет несколько более комфортабельные отдельные камеры. Содержание Саркози в изоляции является частью протокола безопасности. Несколько сотрудников будут сопровождать его во время перемещений, и, где бы он ни находился, ему будет запрещено пересекаться с другими заключенными. У него будет доступ к тренажерному залу и библиотеке.

Бывший президент Франции начал отбывать тюремный срок

Вердикт и его публичное осуждение господином Саркози вызвали бурную дискуссию в стране. Судьи, занимающиеся этим делом, подверглись нападкам в социальных сетях, а некоторым из них, по словам председателя апелляционного суда Парижа Жака Булара, угрожали смертью. На встрече с друзьями и коллегами в этом месяце господин Саркози, имеющий частично еврейское происхождение, сравнил себя с Альфредом Дрейфусом, капитаном еврейского происхождения, который служил во французской армии и был арестован в 1894 году по ложному обвинению в шпионаже. «Конец истории еще не написан»,— сказал Саркози.

Подготовили Алена Миклашевская, Евгений Хвостик