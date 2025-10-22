В Ростовской области объявили карантин после выявления бешенства

Власти Матвеево-Курганского района Ростовской области ввели карантин после того, как лабораторные исследования подтвердили бешенство у домашнего кота. Сообщение об инциденте опубликовано на сайте районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инфицированный очаг локализован на ул. Светлой (домовладения 1-64), пер. Азовском, а также на улицах Почтовой (1-92), 8 Марта и Октябрьской (1-10). Для предотвращения распространения болезни власти разработали комплекс мер, включая обязательную вакцинацию всех домашних питомцев.

«Просим жителей района своевременно провести профилактику своим домашним животным. При появлении ран или повреждений кожи после контакта с подозрительным животным необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью»,— говорится в сообщении администрации.

Валентина Любашенко