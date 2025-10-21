Белгородец погиб от удара беспилотника

В результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области погиб житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

От полученных травм белгородец скончался до прибытия в больницу. Автомобиль был уничтожен огнем.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 36 беспилотников и 14 боеприпасов. Пострадавших и погибших нет, но повреждены 22 жилых помещения, а также три транспортных средства.

Егор Якимов