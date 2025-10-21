После атак 36 БПЛА за сутки в Белгородской области пострадали 22 жилых помещения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 36 беспилотников и 14 боеприпасов. Пострадавших и погибших нет, но повреждены 22 жилых помещения, а также три транспортных средства. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Самые серьезные разрушения зафиксированы в Шебекинском округе, который подвергся ударам десяти БПЛА. В городе Шебекино повреждены 16 квартир в многоквартирном доме, два частных дома и два легковых автомобиля. В селе Старовщина пострадали частный дом и автомобиль.

Также повреждения установили в Волоконовском районе: на хуторе Плотвянка пострадали частный дом и хозпостройка, в селе Борисовка — два частных дома и две надворные постройки. Всего муниципалитет атаковали девятью дронами.

По Грайворонскому округу выпустили девять беспилотников и четыре боеприпаса. В муниципалитете пострадала линия электропередачи — частично обесточены села Глотово и Козинка. Аварийные службы продолжают устранять последствия.

Сутками ранее при атаках 85 БПЛА в Белгородской области погибли три человека, еще восемь пострадали.

Кабира Гасанова