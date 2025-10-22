В Батайске повреждены более 130 квартир после атаки БПЛА

В Батайске повреждена 131 квартира после ночных ударов БПЛА по Ростовской области, сообщил глава города Валентин Кукин. В управление социальной защиты поступило 40 заявлений от жителей на единовременную материальную помощь. Пострадавших нет.

Из-за падения обломков беспилотников также повреждены частный медицинский центр, 41 автомобиль, семь торговых павильонов. «Работа всех служб продолжается в круглосуточном режиме. Наша общая цель — как можно быстрее помочь пострадавшим, восстановить порядок и тепло в каждом доме»,— написал господин Кукин в Telegram-канале.

За ночь над регионами России были сбиты 33 БПЛА. Три дрона уничтожены над Ростовской областью. Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отразили атаку ВСУ в Чертковском районе.