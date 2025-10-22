Военкора Ивана Зуева похоронят в четверг в Тюмени

Похороны военного корреспондента «РИА Новости» Ивана Зуева состоятся 23 октября на его родине в Тюмени. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре правительства Тюменской области.

16 октября по съемочной группе «Россия сегодня» в Запорожской области ударил БПЛА. Иван Зуев погиб, его коллега Юрий Войткевич выжил, но получил тяжелые ранения. ГУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 и ст. 144 УК. В МИД России назвали произошедшее «преднамеренными военными преступлениями».

Каким запомнили военкора Ивана Зуева — в материале «Ъ» «Остался на войне человеком».