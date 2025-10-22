В Ростовской области заболеваемость ОРВИ остается ниже пороговых значений

В Ростовской области заболеваемость острыми респираторными вирусами и гриппом не превышает пороговых значений. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга, опубликованные Роспотребнадзором региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Среди циркулирующих вирусов преобладают респираторные возбудители негриппозной природы: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус. Кроме того, в области продолжается предсезонная прививочная кампания. По состоянию на середину октября от гриппа привились более 1 млн человек, что составляет 26,3% от общей численности населения региона. Уточняется, что ни у одного из вакцинированных не зафиксировали неблагоприятных реакций или осложнений.

Специалисты ведомства отмечают, что вакцинация остается наиболее эффективным способом профилактики гриппа. Прививка рекомендована всем группам населения, однако особенно важна для детей с шести месяцев, людей с хроническими заболеваниями, беременных женщин, а также представителей профессий риска — медиков, педагогов, студентов, сотрудников сферы обслуживания и транспорта.

Константин Соловьев