Литва может закрыть границы с Белоруссией

Литва из-за залетевших на ее территорию метеорологических зондов рассматривает возможность закрытия границы с Белоруссией. Об этом заявил советник литовского президента Дейвидас Матулёнис.

«Я думаю, наши службы должны действовать гораздо более жестко при общении с белорусскими властями, чтобы должным образом объяснить, что, если подобное повторится, возможно, мы вообще закроем границу на более длительный срок»,— отметил чиновник в эфире национального радио LRT.

Ночью аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за десятков воздушных шаров контрабандистов в воздушном пространстве. По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях Литвы, метеозонды прилетели из Белоруссии. Литва закрыла пункты пропуска на границе с Белоруссией, сегодня утром они возобновили работу. В сентябре о готовности полностью закрыть границу с Белоруссией говорила Латвия.